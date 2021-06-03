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Происшествия3 июня 2021 18:11

За повторное вождение в пьяном виде мужчину приговорили к работам в Тверской области

Кроме того, на два года он лишился водительских прав
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области повторно выпивший за рулём получил 240 часов обязательных работ.

В Тверской области повторно выпивший за рулём получил 240 часов обязательных работ.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Лихославльском районном суде рассматривали дело гражданина, который уже был осуждён за нетрезвое вождение. Несмотря на это, 12 апреля он снова пьяным сел за руль и, в итоге, свалился в кювет на 10 километре дороги «Лихославль – Первитино».

Учитывая все, в том числе смягчающие, обстоятельства дела, подсудимому назначили 240 часов обязательных работ. Кроме того, два года он побудет пешеходом без водительских прав.