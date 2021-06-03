Девочки-подростки в Твери надели на ноги настоящие батоны

Девочки с батонами на ногах перессорили пользователей соцсети. Фото: vk.com/tverlive

Фото двух девочек-подростков с обутыми в батоны ногами взбудоражило тверские соцсети. Очевидица сделала снимок на улице Шевченко. По одной ноге у каждой девушки впихнуто в выпотрошенный батон "нарезного". Рядом крошками лакомятся голуби.

Фотография анонимного автора опубликована в группе VK "Подслушано в Твери".

- Позор современной Молодежи. На вопрос об изучении истории была проигнорирована. Больше комментировать не буду. Надеюсь родители увидят своих юных дочерей, - прокомментировала автор свой снимок.

Фотография набрала несколько сотен комментариев. Под снимком развернулась целая словарная баталия, не обошлось без нецензурщины и оскорблений.

Мнения спорщиков разделились. Кто-то считает подобный поступок оскорблением традиций, истории и неуважением к человеческому труду: "Хлеб это прежде всего труд многих людей их старания их душа", "В вашем поколении, ничего нет святого, живёте вы за счёт родителей. А вы спросите у них про 96 год? Когда идёшь домой и не знаешь, чем накормить ребёнка..."

Другие им оппонируют: "Где связь между историей и батоном на ноге??? Вы совсем долбанулись?", "На девчнок накинулись из за батона...вы еще обьедки не выкидывайте в мусор, а доедайте".

Менее, чем за сутки фото собрало почти 400 комментариев. Орфография и пунктуация в цитатах сохранены.