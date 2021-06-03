В Твери собираются ремонтировать Южный мост – начальная цена контракта 5,5 миллионов рублей

В Твери до конца сентября 2021 года планируют отремонтировать Южный мост. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

На сайте госзакупок Администрация Твери разместила заявку на проведение ремонта путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Волоколамского проспекта в областном центре. Изначальная цена – 5 529 082 рублей.

Среди всех работ первостепенная – замена деформационных швов на проезжей части. Они должны быть водонепроницаемыми, обеспечивать плавный ход, быть надёжными и примыкать к асфальтобетонному покрытию.

Процесс предполагает снятие существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части до защитного слоя.

Последняя дата подачи заявок на выполнение работ – 10 июня. Ремонт должен закончиться к 30 сентября.

Вероятно, проведение работ повлечёт за собой неудобства, т.е. пробки на дорогах.