В Тверской области молодые люди продали мусорный контейнер, чтобы купить алкоголь

В Тверской области, чтобы сбегать за новой бутылкой спиртного, парни сдали в металлолом контейнер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В райцентр в отделение полиции обратился сотрудники организации, которая вывозит мусор. Он рассказал, что один из контейнеров, который стоит на балансе, кто-то украл.

Оказалось, что местные жители 24 и 25 лет распивали спиртные напитки, а когда закончились деньги, решили сдать в металлолом мусорный бак. Работники пункта приёма металлолома забрали контейнер, ничего не заподозрив.

На вырученные деньги ржевитяне продолжили выпивать.

Молодые люди сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Граждане, любящие алкоголь, дали подписку о невыезде.