Главный тренер ФК «Тверь» попал в список лучших тренеров мая

Главный тренер ФК «Тверь» попал в топ лучших тренеров мая Группы 2 ПФЛ. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Наставник футбольного клуба «Тверь» Вадим Гаранин оказался в списке лучших по результатам ежемесячного опроса в своей группе Профессиональной футбольной лиги. За тренеров голосуют руководители всех команду Группы 2.

ФК «Тверь» во второй раз фигурирует в списке лауреатов, в августе лучшим игроком второго дивизиона был признан полузащитник тверской команды Ярослав Ивакин.

Сейчас Вадим Вячеславович готовит команду к заключительному домашнему матчу сезона, в котором 4 июня в 18:00 ФК «Тверь» примет на своём поле ФК «Коломна».