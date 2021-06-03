В одном из районов Тверской области в трёх детских садах были опасные площадки

В Тверской области в трёх детских садах были небезопасные для посетителей площадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калязинском районе прокуратура обнаружила в трёх дошкольных учреждениях площадки, которые не отвечали требованиям безопасности. Установленные элементы там были с острыми концами и кромками, а также шероховатостями и выступающими болтами. Это могло нанести травмы детям, играющим там.

После мер прокурорского реагирования трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.