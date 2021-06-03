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Происшествия3 июня 2021 13:19

В одном из районов Тверской области в трёх детских садах были опасные площадки

Дети могли там пораниться
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области в трёх детских садах были небезопасные для посетителей площадки.

В Тверской области в трёх детских садах были небезопасные для посетителей площадки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калязинском районе прокуратура обнаружила в трёх дошкольных учреждениях площадки, которые не отвечали требованиям безопасности. Установленные элементы там были с острыми концами и кромками, а также шероховатостями и выступающими болтами. Это могло нанести травмы детям, играющим там.

После мер прокурорского реагирования трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.