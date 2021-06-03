Мужчина отправится в колонию за то, что взял покататься без спроса машину в Тверской области

Жителю Тверской области грозит до пяти лет тюрьмы за взятую покататься машину. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

3 июня в полицию обратился 25-летний мужчина, живущий в Нелидово, по поводу того, что ночью у него пропал со стоянки автомобиль Volkswagen Passat. Машина находилась рядом с домом.

Полицейские установили, что ключи находились в замке зажигания.

Предупредили все посты ГИБДД. И вот похожий по описанию автомобиль был остановлен госавтоинспекторами. За рулём находился 24-летний ранее судимый нелидовец.

Мужчина во всём признался. Он рассказал, что выпил горячительных напитков и решил покататься на автомобиле знакомого. Злоумышленник знал, что ключи в замке зажигания и воспользовался случаем.

Не справившись в состоянии опьянения с управлением молодой человек попал в ДТП. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь любителю покататься на чужой машине грозит до пяти лет тюрьмы.

Похищенный автомобиль вернули законному владельцу. Техника была в потрёпанном состоянии.