В Твери женщина раскаялась, что ударила ножом сожителя

В Твери женщина пойдёт на год в колонию за то, что ударила по пьяни сожителя ножом. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери суд назначил наказание женщине, которое нанесла тяжкий вред своему сожителю. Она пырнула его ножом в живот. К счастью, пострадавший выжил.

Во время судебного процесса установили, что 43-летняя тверичанка в один из вечеров февраля 2021 года, будучи пьяной, поссорилась с сожителем. Во время конфликта она схватила кухонный нож и один раз ударила в живот своего оппонента.

До этого женщина не была судима. Она раскаивается в содеянном и полностью признала вину. Её приговорили к году в колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.