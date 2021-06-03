Прививку от коронавируса в Тверской области к 3 июня сделали более 136 000 человек

Вакцинация от коронавируса в Твери продолжается.

Прививку от коронавируса к 3 июня в Тверской области прививку от коронавируса сделали 136 197 человек – это 94,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Такие данные ро количеству вакцинированных приводит региональный оперштаб.

За вчерашний день, 2 июня, вакцинировались 1044 человека. В федеральный регистр внесена информация о 128572 вакцинированных гражданах.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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