Тверской ТЮЗ сыграет на фестивале «Фабрика Станиславского» в Москве

Тверской ТЮЗ сыграет «Чайку» на фестивале «Фабрика Станиславского». Фото: из архива Тверского ТЮЗа.

Тверской театр юного зрителя 3 июня сыграет на сцене Московского Губернского театра спектакль по чеховской пьесе «Чайка». Все билеты проданы. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

Как пошутили в соцсетях артисты ТЮЗа, процитировав слова из другого произведения Антона Павловича:

– В Москву! В Москву! В Москву!

Как указывают организаторы, основная идея фестиваля – собрать театральные коллективы, режиссёров и актёров, убеждённых в том, что «система Станиславского», его учение значимы для современного театра.