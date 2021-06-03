В Тверской области мужчина пытался поджечь автомобиль бывшей возлюбленной

В Тверской области будут судить мужчину, который пытался сжечь автомобиль своей бывшей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Суд будет рассматривать уголовное дело в отношении жителя Тверского региона, который попытался поджечь машину бывшей сожительницы. Его поступок квалифицировали как покушение на уничтожение чужого имущества.

По информации правоохранительных органов, ночью 8 мая 28-летний мужчина, выпив лишнего, решил пойти мстить экс-возлюбленной. Дело происходило в одной из деревень Торжокского района.

Злоумышленник направился к дому девушки, прихватив тару с бензином. Подойдя к припаркованному автомобилю бывшей сожительницы, он разбил заднее боковое стекло, облил сиденье, а затем бросил туда зажигалку. Вспыхнуло пламя. Удовлетворившись результатом своей работы, мужчина с места скрылся.

К счастью, хозяйка транспорта обнаружила начинавшийся пожар и потушила его вместе со своей знакомой. Машина не сгорела целиком.

Правонарушитель полностью признал свою вину.