В Тверской области директора школы оштрафовали за нарушения противокоронавирусных мер

В Тверской области директора школы, где не соблюдали противокоронавирусные меры, оштрафовали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время визита надзорных органов в феврале 2021 года выяснилось, что в Тысяцкой школе в Кувшиновском районе нарушали требования Роспотребнадзора, которые ввели из-за распространения COVID-19. В состав проверяющей комиссии вошли районный прокурор и врач из областного Центра гигиены и эпидемиологии.

В в итогах проверки указано, что в учебном заведении не в полной мере соблюдались требования, касающиеся защитных масок, антисептиков, дезинфекции помещений и других правил безопасности, которые приняли на уровне страны, чтобы побороть ковид.

На директора школы выписали административный штраф в 25 тысяч рублей. Постановление суда пока не вступило в силу.