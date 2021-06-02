В Твери на тепловых сетях обнаружили более 100 повреждений

В Твери продолжаются гидравлические испытания, сейчас устраняют 32 обнаруженных повреждения. Фото: ПТО.

На сегодняшний день на тепловых трубах в областном центре обнаружили 106 повреждений. 63 из них уже устранено, ещё 32 находятся в работе. Гидравлические испытания продлятся до 16 сентября. На 2 июня два из 16 этапов завершено.

Во время испытаний находят опасные и наиболее уязвимые участки коммуникаций. Их будут ремонтировать летом, в благоприятных условиях.

Работы выполняет «Тверская генерация» под контролем Департамента ЖКХ города. Особое внимание уделяют технике безопасности, установке ограждений и освещения.

С 27 мая идут третий и четвёртый этапы испытаний. Они затрагивают Пролетарский и Центральный районы – от Затьмачья до Республиканской, включая Двор Пролетарки и посёлок Первомайский.

Параллельно идёт проверка готовности к отопительному сезону котельных.

С графиком отключения воды из-за ревизии можно ознакомиться на сайте Администрации Твери в разделе «Объявления».