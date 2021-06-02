В Тверской области прокуратура обнаружила сайты с информацией, как «скрутить» счётчики

В Тверской области прокуратура попросила заблокировать сайты с информацией, как «скрутить» счётчики воды. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура Молоковского района во время мониторинга интернета нашла сайты, на которых разместили видео – как вмешаться в работу счётчиков воды. Это делается для того, чтобы поменять показания и снизить размер платежа за услуги ЖКХ.

Доступ на интернет-ресурсы был свободный. Найти информацию мог любой пользователь.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы такие уловки признали незаконными. Суд удовлетворил иск надзорного органа. Теперь информация считается запрещённой для распространения на территории нашей страны.