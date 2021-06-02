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Происшествия2 июня 2021 19:47

В Тверской области прокуратура обнаружила сайты с информацией, как «скрутить» счётчики

Такие инструкции признали запрещёнными в России
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области прокуратура попросила заблокировать сайты с информацией, как «скрутить» счётчики воды.

В Тверской области прокуратура попросила заблокировать сайты с информацией, как «скрутить» счётчики воды.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура Молоковского района во время мониторинга интернета нашла сайты, на которых разместили видео – как вмешаться в работу счётчиков воды. Это делается для того, чтобы поменять показания и снизить размер платежа за услуги ЖКХ.

Доступ на интернет-ресурсы был свободный. Найти информацию мог любой пользователь.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы такие уловки признали незаконными. Суд удовлетворил иск надзорного органа. Теперь информация считается запрещённой для распространения на территории нашей страны.