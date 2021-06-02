В Твери с соблюдением коронавирусных ограничений снимают сразу два фильма

В Твери будут снимать сразу два сериала с соблюдением антикоронавирусных мер. Фото: кадр из м/ф «Фильм, фильм, фильм» (1968), режиссёр Фёдор Хитрук.

Фильм «Счастье Серафимы» по заказу федерального телеканала будут снимать в областном центре с 8 июня по 15 июля. «Сельский детектив – 4» начали снимать 1 июня, процесс продлится до 27 декабря. Разрешения на съёмки подписаны главой Твери Алексеем Огоньковым.

На съёмочных площадках должны будут соблюдать антикоронавирусные меры, разработанные Роспотребнадзором. Это одно из обязательных условий работы.

Администрации всех районов, а также ответственные службы должны помочь с организацией кинопроизводства. Продюсеры должны будут получать согласие у собственников на проведение съёмок не на муниципальных объектах.