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Происшествия2 июня 2021 18:24

В Твери полиция задержала мужчину, у которого при себе было полкилограмма наркотиков

Нарушителя остановили на ж/д вокзале
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери полиция задержала мужчину с полкило наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

В Твери полиция задержала мужчину с полкило наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков областного МВД поймали на железнодорожной станции в Твери 40-летнего жителя Калининского района. При обыске у мужчины нашли 200 шарообразных свёртков с порошком.

В криминалистической лаборатории сделали вывод, что это 500 граммов сильнодействующего наркотика. Партию вещества задержанный привёз из другого региона страны и планировал делать «закладки» в родной области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок по нему – 10 лет тюрьмы. Идёт расследование.