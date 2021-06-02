В Твери полиция задержала мужчину, у которого при себе было полкилограмма наркотиков

В Твери полиция задержала мужчину с полкило наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков областного МВД поймали на железнодорожной станции в Твери 40-летнего жителя Калининского района. При обыске у мужчины нашли 200 шарообразных свёртков с порошком.

В криминалистической лаборатории сделали вывод, что это 500 граммов сильнодействующего наркотика. Партию вещества задержанный привёз из другого региона страны и планировал делать «закладки» в родной области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок по нему – 10 лет тюрьмы. Идёт расследование.