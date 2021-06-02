Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи со смертью главрежа Тверского театра драмы

Губернатор Тверской области Игорь Руденяя выразил соболезнования в связи со смертью главрежа Тверского театра драмы Веры Ефремовой. Фото: из архива Тверского театра драмы.

После продолжительной болезни ушла из жизни главный режиссёр Тверского академического театра драмы, народная артистка России, почётный гражданин Тверской области Вера Ефремова. Соболезнования близким Веры Андреевны, коллективу театра направил и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Игорь Михайлович высказался о Вере Ефремовой как о хранительнице традиций тверской сцены. Она по-новому открывала зрителю немеркнущую классику.

– Каждый поставленный ею спектакль неизменно становился событием в культурной жизни Тверской области. Благодаря незаурядному педагогическому таланту Вера Андреевна подготовила целую плеяду молодых актёров, которые сегодня продолжают путь своего Учителя. Уверен, что наследие Веры Андреевны Ефремовой будет всегда служить профессиональным ориентиром для творческого коллектива Тверского областного академического театра драмы, – говорится в соболезновании от главы региона.

Тверской академический театр драмы Вера Ефремова возглавляла с 1974 по 2020 годы. За это время ею поставлено более 35 спектаклей, она – автор целого ряда инсценировок по произведениям русской и современной классической литературы.