Самую путешествующую школу выбирают в Тверской области

В регионе внедряется новый подход к школьным экскурсиям, чтобы они были интересны школьникам всех возрастов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области объявлен конкурс "Самая путешествующая школа". К участию в нём приглашают школы Твери и региона. В отдельных номинациях конкурса также определят самого путешествующего учителя и самого активного туроператора. Заявки участники могут присылать до 10 июня.

Как отмечает пресс-служба областного Правительства, в регионе с успехом внедряется новый подход к школьным экскурсиям. Он уже "обкатывается" на экскурсионных путешествиях по пушкинским местам. Ребятам не просто рассказывают о связи великого поэта с тверским краем, а доносят информацию через игровой формат и погружение в быт пушкинской эпохи. Такие экскурсии объединяют изучение литературы, краеведения и даже кулинарии и бального этикета.

Кстати, с 2020 туроператоры, организующие турпоездки для школьников, могут получить субсидии из регионального бюджета. В зависимости от размера затрат они могут вернуть себе до 90% средств, потраченных на организацию проезда и экскурсионного обслуживания школьников.