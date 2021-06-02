Правительство Тверской области собирается заключить ряд важных соглашений на ПМЭФ-2021

То стенд нашего региона. Фото: ПТО

Сегодня, 2 июня, в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум-2021. Все четыре дня его работы в нем будет участвовать тверской регион.

В основные дни работы форума - 3 и 4 июня - губернатор Игорь Руденя проведёт ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, поучаствует в сессиях, Пленарном заседании ПМЭФ.

Правительство Тверской области планирует заключить ряд важных соглашений с крупными компаниями в промышленной, дорожной, туристической и других сферах.

В экспозиции ПМЭФ представлен стенд нашего региона с макетами технопарков, девелоперских проектов, туристических зон, достопримечательностей.

Среди экспонатов - мини-версии инновационно-промышленного парка «Боровлево-3», ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский городок и другие объекты. Часть проектов уже реализована, есть те, работа над развитием которых продолжается.

СПРАВКА КП

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года.

Среди заключенных соглашений - внедрение новой модели пассажирских перевозок в тверской агломерации, развитие турмаршрута «Государева дорога» и т.д.