2 июня умерла главный режиссёр Тверского театра драмы Вера Ефремова. Фото: Ирина ТАРАСОВА

О смерти главного режиссёра Тверского академического театра драмы сообщила в соцсетях актриса труппы Евгения Голубева. Вера Ефремова возглавляла храм Мельпомены как худрук, а потом как главреж с 1974 по 2020 годы.

10 ноября 2020 года ей исполнился 91 год. Последние годы Вера Андреевна сильно болела.

Народная артистка России была хорошо известна как талантливый режиссёр, многое сделавший для развития театрального искусства на Тверской земле.

«КП»-Тверь» последними сделали интервью с руководителем театра.

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