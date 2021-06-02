"Экономическое здоровье" Тверской области за пандемию ухудшилось на 13%

За время «коронакризиса» практически все субъекты РФ показали ту или иную отрицательную динамику в экономике. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Тверская область очутилась на 52-м месте (из 85-ти) в рейтинге экономического здоровья регионов РФ. Исследование под названием «Экономическое здоровья российских регионов: ковидные осложнения» составлено рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Как отмечают эксперты, за время «коронакризиса» практически все субъекты РФ показали ту или иную отрицательную динамику.

По сравнению с прошлогодним исследованием Тверская область потеряла девять позиций. Сопоставив все параметры, по которым производилось исследование, специалисты пришли к выводу, что здоровье региональной экономики ухудшилось на 13%, а динамика развития экономики замедлилась на 14%.

Читайте на нашем сайте подробности об экономическом здоровье региона, а также мнение тверских экспертов относительно наших позиций в данном исследовании.