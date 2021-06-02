В 2021 году планируют дополнительно реализовать 100 проектов Программы поддержки местных инициатив

В 2021 году в Тверской области собираются реализовать 334 проекта ППМИ в 40 муниципалитетах. Фото: Александр ЖМУЛИН

Субсидию на реализацию проектов по ППМИ получат 24 муниципалитета. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области. Чётко обозначили, что все заявленные начинания закончат в этом году.

С учётом дополнений сейчас в списке 334 проекта в 40 муниципальных образованиях. Их финансирование составляет более 218,5 миллионов рублей.

На этот раз особое внимание уделили проектам по водоснабжению и ремонту дорог, обустройству уличного освещения и оборудованию детских площадок. Работы проходят при софинансировании от жителей, местных бюджетов и внебюджетных источников.

– По просьбам жителей районов было принято решение о расширении реализации программы поддержки местных инициатив. Я уверен, что каждый житель муниципальных образований, где будет реализована программа, позитивно оценит результаты нашей совместной работы, – прокомментировал решение губернатор Тверской области Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания Правительства.