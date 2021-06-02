Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 13 районах Тверской области

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Тверской области 2 июня.

По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 2 июня в Тверской области подтвержден ещё 72 случая заболевания COVID-19 в 13 районах региона. Общее число заболевших с начала пандемии составило 42 297 человек.

Выздоровели к настоящему моменту 39 543 человек (+92 за сутки).

На изоляции под наблюдением врачей находятся 1702 больных (-24).

Умерли 1052 человека (+5 случаев за последние сутки).

Как и ранее наибольшее число заболевших регистрируется в Твери.

На 2 июня в областной столице выявлено 13 755 заболевших (+29 за последние сутки).

Также лидерами по распространению опасного заболевания в регионе являются следующие муниципалитеты:

Конаковский район – 3064 (+4),

Ржев – 2319 (+1),

Вышневолоцкий городской округ – 2234 (+4),

Калининский район – 1751 (+6),

Кимры – 1661 (0),

Торжок – 1651 (+5),

Бологовский район – 1068 (+1).

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