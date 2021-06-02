В Тверской области женщине дали восемь лет за покушение на сбыт наркотиков

В Тверской области за попытку продать сильнодействующий наркотик женщина получила восемь лет тюрьмы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Для того, чтобы заработать денег, 32-летняя тверичанка связалась по сети с дилером и получила от него крупную партию сильнодействующего наркотика. Порошок она забрала в так называемой «закладке», иными словами, в тайнике. Кто был продавцом – сейчас также выясняют правоохранительные органы.

Товар женщина расфасовала по дозам и спрятала в семи схронах. Но сразу после этого подозреваемую задержали полицейские и забрали наркотики.

Свою вину жительница Твери признала и даже раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание – восемь лет в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.