Тверским предприятиям леспрома предоставят 189 млн рублей господдержки

В регионе утвержден порядок предоставления субсидий для поддержки деревоперерабатывающих предприятий. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании областного правительства утвержден порядок предоставления субсидий для поддержки предприятий глубокой переработки древесины. Всего в регионе на это направят около 189 млн рублей.

На федеральном уровне комплекс решений по поддержке развития леспрома уже принят.

По поручению Президента России с 1 января 2022 года вводится полный запрет на вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Приоритетное внимание уделяется переориентации ЛПК на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

- Нужно переводить деревообрабатывающую промышленность на производство продукции высокой добавленной стоимости, вовлекать в оборот все неиспользуемые лесные участки, при этом активно заниматься лесовосстановлением и контролировать использование ресурсов. Также необходимо системно поддерживать предприятия, которые реализуют продукцию на экспорт, - обозначил направления деятельности в регионе губернатор Игорь Руденя.

С 2021 года компаниям ЛПК будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат по кредитам, реализации инвестпроектов по глубокой переработке древесины.

Ключевые условия предоставления субсидии - привлечение заемных средств не менее 200 млн рублей и отсутствие долгов.