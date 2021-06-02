Прививку от коронавируса в Тверской области ко 2 июня сделали более 135 000 человек

Вакцинация в Тверской области продолжается. Фото: Александр РОГОЗА

Прививку от коронавируса к 2 июня сделали 135 233 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 269 человек. За весь период в регионе проведено 733 028 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 244.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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