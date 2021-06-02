На площадке рядом с Московском шоссе в Твери оборудуют вертодром

На участке рядом с Московским шоссе в черте Твери появится вертодром. Фото: Гугл карты/скрин

Площадка для частных вертолетов будет построена на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200069:4 рядом с домом №1/2 на Московском шоссе. Депутаты Тверской городской думы сегодня проголосовали за передачу этого участка из муниципальной собственности в собственность региона.

На заседании гордумы была оглашена информация, что сейчас там расположена трансформаторная подстанция, которая не используется.

Замглавы города Андрей Гаврилин сообщил депутатам, что там предполагается обустройство площадки для частных винтокрылых летательных аппаратов.

По его словам, это актуальная тема, так как единственный вертодром сейчас располагается в Змеево. При этом там запущена процедура банкротства.

По информации замглавы города, будущий вертодром на Московском шоссе сможет одновременно принимать до 3-4 малых вертолетов.