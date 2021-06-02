Покупатель квартиры в Твери через суд добился компенсации за протекающие лоджии

Владелец квартиры в Твери только через суд добился компенсации за протекающие балконы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери мужчина купил квартиру в многоэтажке по долевому договору. По документам гарантийный срок на жильё составляет пять лет. Остеклением балконов занимался застройщик.

После того, как подписали акт приёмки квартиры, истец отремонтировал оба болкона. Постоянно в квартире он не живёт, и когда вернулся через несколько месяцев, обнаружил, что плитка на полу балконов «вздыбилась» и потрескалась. Он обратился с устной претензией к застройщику. Квартиру вместе осмотрели, и застройщик обещал устранить дефекты.

Весной ситуация повторилась – из-за попавшей воды плитка вновь отслоилась. Застройщик произвёл ремонтные работы. Но осенью, когда пошли дожди, влага вновь просачивалась на лоджии. После зимы положение дел не изменилось.

Истец утверждал, что реальных действий представители ответчика не предпринимали – качественный ремонт не делали. Представитель застройщика просил в иске отказать.

Назначили комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу. Специалисты сделали вывод, что первоначальная причина всех бед – неправильно установленные стеклопакеты. Гарантийный срок ещё не прошёл.

Суд удовлетворил исковые требования владельца квартиры частично. Ущерб, неустойка, моральный вред, штраф и судебные расходы составили в сумме 211,7 тысячи рублей. Решение пока не вступило в законную силу.