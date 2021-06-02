В Тверской области отремонтируют свыше 20 км автодороги из Осташкова в Ржев

Всего регионе по нацпроекту в этом году планируется отремонтировать 259 км дорог. Фото: ПТО

В этом году продолжен ремонт автотрассы Осташков - Селижарово – Ржев по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2021-м запланировано привести в порядок 20,44 км трассы.

Её ремонт начали в 2019 году и уже провели работы на 86 км дороги. С учетом заявленных на 2021 год объемов дорога будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.

Эта трасса - один из ключевых туристических маршрутов на озеро Селигер и к истоку Волги.

- Приоритетные направления ремонта дорог в Тверской области - объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, - считает губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2021 году по нацпроекту в регионе отремонтируют 259 км региональных автодорог.