За сутки мошенники обманули жителей Тверской области почти на 6,7 миллиона рублей

В Тверском регионе мошенники обманули доверчивых граждан на 6,7 миллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Всего добычей мошенников стала сумма в 6 654 000 рублей. Схема, которая встречалась чаще всего, была использована уже много раз. Злоумышленники представлялись банковскими служащими и просили жертв перевести деньги на «безопасные» счета. После того, как средства переходили в их владение, махинаторы не выходили больше на связь.

Также людей обманывали во время покупок в интернете. Продавец просил предоплату, а когда получал деньги, прерывал диалог.

В областном МВД напоминают, что настоящие работники банка никогда не будут спрашивать информацию о счёте или просить перевести куда-либо денежные средства. А при покупках онлайн нельзя вносить задаток, лучше встретиться с продающим что-либо лично.