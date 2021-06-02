Прививку от коронавируса в Тверской области сделали 135 233 человека

В регионе прививки от коронавируса делают не только в пунктах вакцинации, но и на дому. Фото: ПТО

Прививку от коронавируса ко 2 июня сделали 135 233 жителя Тверской области, за последние сутки – 1269 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 51 пункте в медучреждениях. Кроме того, в Твери вакцинация проводится и в крупных торговых центрах - в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина.

Также, как сообщает областное правительство, организованы выезды медиков на дом для вакцинации маломобильных граждан и пожилых людей, которым уже трудно ходить.

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