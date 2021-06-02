В Тверской области в школе за безопасностью следил работник, судимый за пять тяжких преступлений

В Тверской области из школы уволили сотрудника, который в январе был осуждён на пять лет условно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Удомельском районе в одной из школ прокуратура во время проверки установила, что у замдиректора по безопасности есть непогашенная судимость. Мужчина стоит на учёте в уголовно-исполнительной инспекции.

В октябре 2020 года жителя Тверской области осудили за совершение пяти тяжких преступлений. В том числе, мошенничество и кража. Приговор – пять лет условно без штрафа – вступил в законную силу в январе 2021 года.

Но сотрудника из образовательного учреждения не уволили, что нарушает Трудовой кодекс. Его отстранили от работы только после представления, внесённого надзорным органом.