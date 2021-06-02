В Тверской области мошенники оформили на жительницу кредит на 228 тысяч рублей

В Тверской области женщину из Вышнего Волочка по телефону «развели» на 228 тысяч рублей.
Фото: Анастасия Осипова
Следователи установили, что 35-летней женщине из районного центра позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что на волочанку оформили кредит на 228 тысяч рублей. Чтобы исправить ситуацию – нужно взять новый кредит на такую же сумму, чтобы перевести на «безопасные» счета.
Потерпевшая поддалась на эту уловку. В итоге она оформила заём через мобильное приложение и скинула деньги на счета, указанные мнимым банковским служащим. Потом он перестал выходить на связь.
Возбудили уголовное дело. Идут оперативно-розыскные мероприятия.
Полиция просит граждан быть бдительными. Настоящие работники банка никогда не обратятся к клиенту с такой просьбой.