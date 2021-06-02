В Тверской области на трассе М-10 из-за пьяного водителя погибла пожилая пассажирка

В Тверской области нетрезвый водитель врезался в фуру, в его машине погибла пассажирка. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

На 359 километре трассы М-10 66-летний нетрезвый водитель за рулём Peugeot Partner врезался в зад грузового автомобиля Scania с прицепом. Фура остановилась на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом. Peugeot ехал со стороны Санкт-Петербурга в направлении Москвы.

В ДТП погибла 67-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении и не была пристёгнута ремнём. Женщина умерла в машине «скорой помощи», которая мчалась в Вышневолоцкую ЦРБ.

Водитель Peugeot не был пристёгнут ремнём безопасности. Также у него не нашлось страхового полиса автомобиля.