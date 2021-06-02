В Твери горожан возмутила фотография девушки с оголённым задом на фоне Волги

В Твери девушка снялась с голой попой на фоне Волги. Фото: группа в ВК/Тверь ВКонтакте/Анастасия Алфёрова.

В тверском сообществе в социальных сетях появился снимок девушки, которая приспустила штаны и демонстрирует пятую точку. Фотосессия происходила на набережной Волги, в районе Речного вокзала. На фоне красоты женского тела видна красота Нового моста.

Подпись к фотографии гласит:

«O tempora, o mores ( «О времена! О нравы!» — крылатое латинское выражение. – Ред.)... Как относитесь к такому творчеству?»

Большинство тех, кто прокомментировал фотографию (на 08:30 2 июня количество комментариев перевалило за 250), не находит в таком фотоснимке творческой составляющей. Пользователи считают, что для такого способа самовыражения не надо большого ума. Зато заниматься фитнесом, наверное, нужно.