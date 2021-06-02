В Твери Renault врезался в дерево – пострадали водитель и пассажир

В Твери после столкновения машины с деревом пассажира увезли на «скорой». Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

В Твери на улице Лермонтова, 61, 55-летний водитель Renault Logan врезался в дерево. В ДТП пострадали мужчина за рулём и пассажир. Причины, по которым произошла авария, неизвестны.

Ехавшего за рулём автомобиля осмотрели на месте. У него подозревают закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Автомобилист был трезв.

У пассажира также подозрение на черепно-мозговую травму. Кроме того, он сломал левую ключицу и получил рваную рану лица. В машине мужчина сидел на переднем сидение, был пристёгнут. Доставлен в четвёртую городскую больницу.