В Твери в создаваемом промышленном технопарке создадут до трех тысяч рабочих мест

Губернатор вместе с крупными промышленниками осмотрел несколько крупных и ценных для региональной экономики производственных площадок. Фото: ПТО

В областной столице к концу 2024 года может быть создано до 3000 рабочих мест. Таковы планы проекта развития частного промтехнопарка в Твери. Его, а также еще несколько крупных производственных площадок в Твери, а также в Торжке 1 июня посетили губернатор Игорь Руденя, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и гендиректор холдинга, член Союза Машиностроителей России Кирилл Липа.

3000 рабочих мест запланировано создать в технопарке компании КСК. По мнению губернатора, ее продукция не просто может конкурировать с западными аналогами, а и превосходить их.

Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих, в том числе для различных пассажирских вагонов. Основные потребители - предприятия АО «Трансмашхолдинг», в частности, Тверской вагонзавод.

- У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения, - отметил Игорь Руденя.

Еще одна крупная тверская площадка машиностроения, где сегодня побывали высокие гости, это - «ПК Транспортные системы». Эта компания серийно выпускает низкопольные трамваи, в том числе модели «Витязь-М», которые катаются по Москве.

В Торжке губернатор с промышленниками осмотрели реконструированную производственную площадку местного вагонзавода. Его деятельность возобновлена благодаря сотрудничеству с Трансмашхолдингом. А это также новые рабочие места для местных жителей и налоги в бюджет.