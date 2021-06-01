Губернатор Тверской области и руководители «Трансмашхолдинга» посетили Митинский детдом

Губернатор Тверской области и топ-менеджеры «Трансмашхолдинга» посетили Митинский детдом. Фото: ПТО.

1 июня, в Международный день защиты детей губернатор Тверской области Игорь Руденя, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и генеральный директор этого холдинга Кирилл Липа посетили Митинский детский дом в Торжокском районе. Там на футбольное поле вышли игроки команды из детдома и профессионалы из ФК «Тверь».

Встреча завершилась 4:3 в пользу юных спортсменов. Победителя вручили новые футбольные мячи.

– Хочу сказать большое спасибо коллективу детского дома за поддержку наших ребят, которые в силу определённых жизненных обстоятельств остались без родителей. Я считаю, что это очень перспективные дети. Уверен, что они смогут стать одними из самых активных граждан нашей страны, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Спортивное воспитание – один из приоритетов в работе детского учреждения. На базе детского дома при поддержке Правительства Тверской области создана хоккейная школа под патронажем ХК «Динамо». На территории учреждения распложена универсальная спортивная площадка. Также уделяют внимание творчеству и вообще – всестороннему развитию детей.

В настоящее время в Митинском детском доме проживает 31 ребёнок. В учреждении действуют программы дошкольного и дополнительного образования.