К Тверскому ордену «Родительская слава» добавят премию в 100 тысяч рублей

Многодетным орденоносцам заплатят по 100 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

Поощрительная выплата для граждан, которым вручают орден «Родительская слава», будет не 25 тыс. рублей, как раньше, а 100 тыс рублей. Вопрос рассмотрен 1 июня на заседании регионального Правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, при награждении орденом «Родительская слава» одному из многодетных родителей выплачивается 100 тыс. рублей не только от региона, но ещё и со стороны Российской Федерации. Таким образом, тверские многодетные орденоносцы будут получать единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

По инициативе Игоря Рудени из областного бюджета также будет предоставляться единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей награждённым медалью ордена «Родительская слава».

Орден «Родительская слава» вручается семьям, которые воспитали семерых и более детей, медаль ордена – семьям с четырьмя и более детьми. В Тверской области с 2008 года этими наградами отмечены 15 семей.