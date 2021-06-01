За год в Тверской области надоили 213 тысяч тонн молока

Молоко любят все! Фото: Евгения ГУСЕВА

1 июня, кроме Дня защиты детей, отмечается ещё и всемирный день молока. В честь этой даты главное статистическое ведомство региона - Тверьстат - поделилось статистикой надоев в Тверской области.

За 2020 год в Тверской области надоили 213,2 тысяч тонн молока. С января по апрель 2021 года валовый удой составил 61,5 тонны.

- Отдать дань уважения и занести в реестр праздничных дней семейный напиток предложила Организация Объединенных Наций в 2001г. Инициативу уже поддержали многие страны планеты, - также делится информацией Тверьстат.