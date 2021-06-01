В Тверской области лётчики учились летать с одним отказывающим двигателем

В Тверской области ИЛ-76 летали с одним отказывающим двигателем. Это были учения. Фото: принтскрин видео с телеканала «Звезда».

Как сообщает телеканал «Звезда», в Тверском регионе проходили тренировки лётчиков Военно-транспортной авиации. В том числе, отрабаывали полёты с одним отказывающим двигателем.

1 июня отмечается 90 лет со дня её основания. На сегодняшний день они являются важный звеном Воздушно-космических сил России и выполняют десантирование, перевозку войску и решение спецзадач.

2020 год был очень загруженным для экипажей военно-транспортной авиации. В разгар пандемии Ил-76 совершили более 200 вылетов с тремя тысячами различных грузов.