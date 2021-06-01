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Происшествия1 июня 2021 17:07

В Тверской области детей в дошкольном учреждении кормили манкой с металлической примесью

Нарушения выявили в Спировском районе
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области в детсаду в манке обнаружили металломагнитные примеси.

В Тверской области в детсаду в манке обнаружили металломагнитные примеси.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в манной крупе, которую готовили в детсаду в Спирово, металломагнитные примеси. Это не соответствует ГОСТу. Продукт был произведён в Санкт-Петербурге.

Анализ пищевой продукции проводили в рамках плановых проверок по госзаданию на этот год. Исследование проводили в Тверской ветеринарной лаборатории.

Фирме-производителю направят письмо о том, что с его продукцией есть проблемы. Специалисты Россельхознадзора будут работать над тем, чтобы не допустить в оборот некачественную крупу.