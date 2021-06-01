Особый противопожарный режим продлён в Тверской области до 1 сентября

В регионе продлён полный запрет на разжигание какого-либо огня в лесах. Фото: ПТО

1 июня на заседании регионального правительства во главе с губернатором Игорем Руденей принято решение о продлении особого противопожарного режима в Верхневолжье до 1 сентября.

Таким образом, продолжает действовать запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Контроль введённых запретов осуществляется межведомственными группами.

Особое внимание при действии режима уделяется мониторингу ситуации в лесах. Кроме того, должна быть усилена профилактическая работа с населением о мерах пожарной безопасности.

В этом году защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от пожаров обеспечивают почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники.