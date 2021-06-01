Оплатить льготный проездной на июнь в Твери можно до 3 июня

"Транспорт Верхневолжья" пошёл на уступки тверским пассажирам. Фото: Виктория ТУШКОВА

Возможность пополнения льготного абонемента на июнь 2021 года продлена до 3 июня. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил транспортный оператор "Транспорт Верхневолжья".

В компании отмечают, что срок оплаты продлён по многочисленным просьбам льготников, которые не успели пополнить социальный проездной в срок (это нужно успеть сделать в месяце, предшествующим месяц, на который вы покупаете абонемент).

Напомним, оплатить социальный проездной можно в банковском терминале, через «Сбербанк онлайн», в личном кабинете карты «Волга» (на сайте и в приложении). Абонемент будет доступен, если у вас уже активирована социальная карта. Схема оплаты в банкомате, приложении или системе «Сбербанк онлайн» аналогичная: необходимо выбрать «Транспорт Верхневолжья» в разделе «Платежи», ввести номер социальной карты и выбрать социальный абонемент (302 руб.).

Для ответов на вопросы пассажиров и разблокировки заблокированных карт работает горячая линия: 8-800-350-00-99.