В Тверской области мужчину арестовали по подозрению в убийстве, совершённом в Калининском районе

В Тверской области один из участников конфликта ударил другого ножом в грудь. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Калининский межрайонный отдел областного Следственного комитета распутывает дело об убийстве. Подозреваемый заключён под стражу.

По версии следствия, 29 мая в доме в деревне Пасынково Калининского района между двумя мужчинами началась словесная перепалка. Во время неё один из участников конфликта нашёл в помещении нож и ударил другого в грудь.

Потерпевшего доставили в больницу, но от полученной раны он скончался.

Сейчас уточняют все обстоятельства произошедшего, точные мотивы преступления и т.д. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения. Расследование продолжается.