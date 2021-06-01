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Происшествия1 июня 2021 14:47

В Тверской области мужчину арестовали по подозрению в убийстве, совершённом в Калининском районе

Непоправимое случилось во время ссоры
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области один из участников конфликта ударил другого ножом в грудь.

В Тверской области один из участников конфликта ударил другого ножом в грудь.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Калининский межрайонный отдел областного Следственного комитета распутывает дело об убийстве. Подозреваемый заключён под стражу.

По версии следствия, 29 мая в доме в деревне Пасынково Калининского района между двумя мужчинами началась словесная перепалка. Во время неё один из участников конфликта нашёл в помещении нож и ударил другого в грудь.

Потерпевшего доставили в больницу, но от полученной раны он скончался.

Сейчас уточняют все обстоятельства произошедшего, точные мотивы преступления и т.д. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения. Расследование продолжается.

Криминал