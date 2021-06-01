Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Тверской области на 1 июня

Статистика по коронавирусу в Тверской области на 1 июня 2021.

По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 1 июня в Тверской области подтвержден ещё 71 случай заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 42 224 человека.

Выздоровели к настоящему моменту 39 451 человек (+86 за сутки).

На изоляции под наблюдением врачей находятся 1726 больных (+22).

Умерли 1047 человек (+3 случая за последние сутки).

Как и ранее наибольшее число заболевших регистрируется в Твери.

На 1 июня в областной столице выявлено 13 729 заболевших (+20 за последние сутки).

Также лидерами по распространению опасного заболевания в регионе являются следующие муниципалитеты:

Конаковский район – 3060 (+12),

Ржев – 2318 (+10),

Вышневолоцкий городской округ – 2230 (+2),

Калининский район – 1745 (+1),

Кимры – 1661 (+4),

Торжок – 1646 (+4),

Бологовский район – 1067 (0).

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