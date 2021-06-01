В Тверской области землевладелец с заросшим участком пожаловался на незаконность штрафов

У землевладельца в Тверской области не получилось оспорить законность наказания за заросшие участки сельхозназначения. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области в мае 2017 года сотрудники Россельхознадзора выяснили, что у землевладельца зарастает 37 гектаров потенциальной пашни в районе деревне Нивы в Краснохолмском районе. На территории росли деревья, кустарники и трава.

В июле 2020 года повторная проверка показала, что дело не сдвинулось с мёртвой точки. Земли не ввели в сельхозоборот.

В отношении владельца в феврале 2021 года составили административный протокол и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей. Нарушитель пытался оспорить наказание, но никаких недочётов в процесс не обнаружили – ни по срокам, ни по сути. Жалобу отклонили.