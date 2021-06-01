Прививку от коронавируса в Тверской области сделали 133 964 человека

За сутки в Тверской области прививки от коронавируса сделали 1030 человек.

Прививку от коронавируса к 1 июня сделали 133 964 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 030 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб. За весь период в регионе проведено 730 784 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4 807.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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