В Твери во время пьянки мужчина убил своего товарища «розочкой» от бутылки

В Твери во время пьянки мужчина порезал своего товарища «розочкой» от бутылки. Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации полиции, 28-летний житель Твери пригласил к себе в гости знакомых, и они распивали спиртное. В один момент между хозяином и одним из гостей вспыхнул конфликт. Нынешний подсудимый избил своего оппонента кулаками, разбил об его голову бутылку и продолжил драться «розочкой».

От полученных ран потерпевший скончался на месте. До приезда медиков.

Суд назначил 28-летнему мужчине наказание за причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Приговор, который пока не вступил в законную силу – семь лет в колонии строгого режима.