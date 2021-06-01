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Происшествия1 июня 2021 11:09

В Твери во время пьянки мужчина убил своего товарища «розочкой» от бутылки

Потасовка произошла в июле 2020 года
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери во время пьянки мужчина порезал своего товарища «розочкой» от бутылки.

В Твери во время пьянки мужчина порезал своего товарища «розочкой» от бутылки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации полиции, 28-летний житель Твери пригласил к себе в гости знакомых, и они распивали спиртное. В один момент между хозяином и одним из гостей вспыхнул конфликт. Нынешний подсудимый избил своего оппонента кулаками, разбил об его голову бутылку и продолжил драться «розочкой».

От полученных ран потерпевший скончался на месте. До приезда медиков.

Суд назначил 28-летнему мужчине наказание за причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Приговор, который пока не вступил в законную силу – семь лет в колонии строгого режима.

Криминал