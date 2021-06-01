На машину главы Бологовского района Тверской области бросили чётное количество роз

В Тверской области на машину главы Бологовского района Геннадия Ломаки неизвестные бросили чётное количество роз. Фото: ПТО.

Жители Бологого позвонили в редакцию «КП»-Тверь» и сообщили, что в городе много полиции.

По одной из версий, 1 июня на личный автомобиль главы Бологовского района Геннадия Ломаки неизвестные бросили чётное количество роз. Так как чётное количество цветов в России приносят на похороны, это было расценено как угроза, и полиция начала проверку.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто был автором такой провокации. По слухам, это могли быть люди из ближайшего окружения Геннадия Александровича.

Но город продолжает полнится слухами. Ещё по одной версии, какой-то спортсмен-рукопашник угрожал Геннадию Ломаке, и сейчас ведётся его розыск.

Что на самом деле происходит в Бологом мы надеемся узнать в ближайшее время.